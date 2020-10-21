Поздно спохватились: Корчевникова пинками погнали с Украины

Поздно спохватились: Корчевникова пинками погнали с Украины
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Однако журналист успел погулять по столичным улицам Незалежной

Киевский режим запретил популярному российскому журналисту Борису Корчевникову въезд на территорию Незалежной сроком на три года. Власти не сразу сообразили, что телеведущий уже успел побывать в Крыму, и проворонили момент, когда он въехал на территорию Украины.

По украинским законам, посещение Крымского полуострова является серьезным проступком и грозит лишением возможности путешествовать по Незалежной. Однако, по словам пресс-секретаря Государственной погранслужбы Андрея Демченко, в Киеве не знали, что Корчевников бывал в Крыму, и пустили его на Украину. Так что журналист успел осмотреть достопримечательности Киева и даже сделал фотографию на фоне постамента с названием города.


Для украинских властей поездки на вернувшийся в состав России полуостров считаются "преступным" посещением "оккупированных" земель и караются в соответствии с буквой закона, передает "Украинская правда".

А вот простые украинцы явно не разделяют радикальные взгляды своего начальства. Жители Незалежной пришли в восторг от приезда любимого телеведущего, о чем рассказали в соцсети.

Ольга ФЕДОРОВА

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