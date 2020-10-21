"Несчастный мужчина": в машину Лазаревой врезался грузовик

"Несчастный мужчина": в машину Лазаревой врезался грузовик
Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде потребовалась помощь специалистов

Популярная ведущая Татьяна Лазарева стала участницей автоаварии, которая произошла накануне вечером в Москве. Жизни и здоровью знаменитости ничто не угрожает, однако длительное ожидание экспертов по дорожным инцидентам не на шутку разозлило артистку.

На своей странице в "Инстаграм" знаменитость поделилась деталями произошедшего. Оказалось, в ее автомобиль врезался небольшой грузовик. К счастью, никто не пострадал. 54-летняя телезвезда вызвала сотрудников дорожной полиции, однако Лазарева не была готова к тому, что ДПС приезжает на место происшествия далеко не сразу.

"Мы вместе с несчастным мужчиной ждем уже три часа", - возмущается знаменитость.


К слову, Лазарева оказалась настоящей любительницей "приключений" на дороге. Недавно она рассказывала, как пересекала на автомобиле границу Франции и Испании. Диалог с приграничными стражами порядка оказался весьма необычным, ведь выяснилось, что у российской звезды не было документов, разрешающих пребывание в Европе.

Ольга ФЕДОРОВА

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...да, ждём гаишников, у нас ведь всё через ж..., сказал главный сократить, сократили, тех кто работает на дорогах, а диванных гаишников прибавили, вот их-то и надо гнать той самой метлой.
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