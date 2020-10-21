Звезде потребовалась помощь специалистов

Популярная ведущая Татьяна Лазарева стала участницей автоаварии, которая произошла накануне вечером в Москве. Жизни и здоровью знаменитости ничто не угрожает, однако длительное ожидание экспертов по дорожным инцидентам не на шутку разозлило артистку.

На своей странице в "Инстаграм" знаменитость поделилась деталями произошедшего. Оказалось, в ее автомобиль врезался небольшой грузовик. К счастью, никто не пострадал. 54-летняя телезвезда вызвала сотрудников дорожной полиции, однако Лазарева не была готова к тому, что ДПС приезжает на место происшествия далеко не сразу.

"Мы вместе с несчастным мужчиной ждем уже три часа", - возмущается знаменитость.





К слову, Лазарева оказалась настоящей любительницей "приключений" на дороге. Недавно она рассказывала, как пересекала на автомобиле границу Франции и Испании. Диалог с приграничными стражами порядка оказался весьма необычным, ведь выяснилось, что у российской звезды не было документов, разрешающих пребывание в Европе.