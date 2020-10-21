Почему Дибров помолодел после болезни: ведущий показал фото без ретуши

Почему Дибров помолодел после болезни: ведущий показал фото без ретуши
Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Он рассказал об уходе за собой

Поклонники Дмитрия Диброва часто спрашивают его о том, делал ли он пластические операции. И если раньше ведущий "Что? Где? Когда?" старался не замечать комментарии любопытных пользователей Сети, то теперь он решил расставить все точки над "i" в этом вопросе. 

На своей странице в Инстаграм журналист опубликовал фото в новом образе и рассказал, как следит за собой. 

"Горстка проницательных экспертов, в изобилии населяющих женские сайты, кто убеждён, что мой случай – триумф подтяжек, филлеров и ретуши. По поводу последнего – вот свежее фото из студии без единой ретуши", – написал Дибров.

Ведущий подтвердил, что обращается за помощью к профессионалам, которые омолаживают его лицо, но без хирургического вмешательства. Он отдельно поблагодарил доктора, который помогает ему в этом. 

Дибров также признался, что очень доволен своим новым экранным образом, в создании которого ему помогла Эвелина Хромченко. Поклонников такие изменения тоже привели в восторг. "Вау, Дмитрий, Вы как будто вернулись на 20 лет назад", "Это лучший Ваш образ", "Просто – 15, 20 лет!", "Вам очень идёт этот образ, я была в шоке , когда увидела вас на экране, минус 20-25 лет", – отметили фанаты. 

Еще буквально месяц назад во время визита на ток-шоу телеведущий выглядел несколько иначе, чем сейчас. 

Ранее Дибров признался, что расстаться с вредными привычками ему помогла Елена Малышева. Отказаться от всего ему пришлось из-за перенесенной болезни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Владимир
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Юлия МИХАЙЛОВА, таким безграмотным дегенераткам нельзя писать в интернете! С каких пор Дибров стал ведущим "Что? Где? Когда?". Что, где и когда у вас в голове, что пишете такой бред?
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