По слухам, у режиссера есть ребенок от другой женщины

Сам Никита Михалков в своих интервью не раз признавался, что плохо относится к разводам. Но относительно недавно вся светская тусовка активно обсуждала вероятный уход режиссера из семьи. Яблоком раздора оказалась молодая любовница продюсера, с которой его познакомила дочь.

Однажды Алиса Признякова, которая училась во ВГИКе со старшей дочерью режиссера, пришла на день рождения Анны. После этого блондина стала часто появляться на мероприятиях в компании Михалкова и его друга. Сначала думали, что Никита Сергеевич просто поспособствовал созданию пары, а у него самого нет никаких отношений с Алисой. Но вскоре все поняли, что это не так.

"То, что Михалков любил Признякову – факт", – вспоминают близкие продюсера.

Их отношения длились около года. Ради нее режиссер отказывался от посиделок друзьями, мотивируя это тем, что он не хочет изменять Призняковой. На вечеринках девушка вела себя, как принцесса. Но после кто-то рассказал о романе Михалкова его жене Татьяне.

Говорят, что она устроила жуткий скандал, а дети Никиты Сергеевича чуть ли не умоляли отца не уходить из семьи. Режиссер даже предлагал Татьяне развестись, но итоге Михалковой удалось сохранить семью, а молодая любовница ушла от режиссера к его другу. Сам Михалков очень тяжело переживал расставание, пишет "Собеседник".

Сейчас Признякова почти не снимается, последний фильм с ее участием вышел в 2016 году.

По слухам, у Михалкова был роман и телеведущей Марией Лемешевой. Сообщается, что у пары даже есть общий ребенок, однако стороны никак не комментируют домыслы вокруг их романа.

Сама же Мария старается не показывать лицо своей дочери.

Ранее Никита Михалков рассказал, что отец часто бил его в детстве. Режиссер отметил, что и сам иногда бывает слишком жесток к собственным детям.