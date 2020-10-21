Жену Певцова прояснила новость о своей госпитализации

Жену Певцова прояснила новость о своей госпитализации
Ольга Дроздова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Ранее сообщалось, что у артистки проблемы с сердцем

Ольга Дроздова попала в одну из столичных больниц из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Артистка сама обратилась к медикам за помощью. По неподтвержденной информации, она пожаловалась на проблемы с сердцем. 

Врачи приняли решении о госпитализации. Сообщается, что ее состояние оценивается как стабильно нормальное, однако ей придется провести несколько дней в больнице. 

Однако сама артистка назвала подобную новость "ерундой". 

Ольга 


Евгения НАГОРСКАЯ

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