Сегодня режиссеру исполняется 75 лет

Сегодня, 21 октября, режиссеру Никите Михалкову присвоили звание Героя Труда.

Указ, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте Кремля.

Никите Сергеевичу звание присвоили "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу", передает телеканал "360".

Напомним, что сегодня режиссер отмечает 75-летие.

Ранее Михалков вспомнил об отцовской порке в детстве. Родитель часто бил сына за хамство и ложь.

