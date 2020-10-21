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Сегодня, 21 октября, режиссеру Никите Михалкову присвоили звание Героя Труда.
Указ, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте Кремля.
Никите Сергеевичу звание присвоили "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу", передает телеканал "360".
Напомним, что сегодня режиссер отмечает 75-летие.
Ранее Михалков вспомнил об отцовской порке в детстве. Родитель часто бил сына за хамство и ложь.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий