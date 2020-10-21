Путин сделал неожиданный подарок юбилею Михалкова

Сегодня режиссеру исполняется 75 лет

Сегодня, 21 октября, режиссеру Никите Михалкову присвоили звание Героя Труда. 

Указ, который был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте Кремля. 

Никите Сергеевичу звание присвоили "за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу", передает телеканал "360"

Напомним, что сегодня режиссер отмечает 75-летие. 

Ранее Михалков вспомнил об отцовской порке в детстве. Родитель часто бил сына за хамство и ложь. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ

Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Польша вытеснит украинцев из Львовской области через суд - эксперт

Варшава планирует действовать по примеру Прибалтики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей