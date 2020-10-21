Медики забрали деятеля искусств прямо со съемочной площадки

Сегодня стало известно о трагическом событии в мире театра и кино. Несчастье приключилось со знаменитым режиссером Вадимом Дубровицким. Об этом сообщают СМИ.

Так, по данным телеграм-канала Mash, у арт-директора театра "LA'Театр" диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Также есть подозрения на перелом.

Дубровицкий заявил журналистам, что споткнулся на съемочной площадке, откуда его и забрали подоспевшие сотрудники скорой помощи.

Режиссер снял такие известные широкому зрителю киноленты, как "Ивановъ", "Женский детектив" и другие.



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