Травма черепа: известный режиссер попал в больницу при странных обстоятельствах

Медики забрали деятеля искусств прямо со съемочной площадки

Сегодня стало известно о трагическом событии в мире театра и кино. Несчастье приключилось со знаменитым режиссером Вадимом Дубровицким. Об этом сообщают СМИ.

Так, по данным телеграм-канала Mash, у арт-директора театра "LA'Театр" диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Также есть подозрения на перелом.

Дубровицкий заявил журналистам, что споткнулся на съемочной площадке, откуда его и забрали подоспевшие сотрудники скорой помощи.

Режиссер снял такие известные широкому зрителю киноленты, как "Ивановъ", "Женский детектив" и другие.

Ранее стало известно о госпитализации звезды "Утомленных солнцем" Светланы Крючковой.

Ольга ФЕДОРОВА

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