"Удачи, Максик!": украинский пародист накинулся на Галкина

"Удачи, Максик!": украинский пародист накинулся на Галкина
Максим Галкин. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Пародист с Украины Юрий Великий ответил на выступление российского юмориста Максима Галкина. Для этого Великий перевоплотился в лидера Незалежной Владимира Зеленского. Ранее этот же образ примерял на себя муж Аллы Пугачевой. В своем юмористическом номере украинский артист от лица главнокомандующего резко раскритиковал Галкина за неудачную пародию.

Голосом Зеленского актер "Квартала 95" обратился к Галкину и заметил, что российский комик "теряет форму". По мнению Великого, пародия больше походила на "молодого Брежнева с нотками Горбачева и акцентом Лукашенко".

По мнению Великого, Галкину не удалось передать интонации голоса Зеленского с его "бархатной хрипотцой". Впрочем, артист готов "помочь" коллеге и утроить для него "маленький мастер-класс за большие деньги".


Поток критики артист закончил пренебрежительным пожеланием успехов российскому шоумену.

"Давай, Максик, удачи, пока!", – таким словами завершил размещенное на "Фейсбук" выступление Юрий Великий.

Кстати, многим украинским пользователям Сети тоже не понравился ролик Максима Галкина. Своим негодованием они поделились в комментариях под постом с видео.

Ольга ФЕДОРОВА

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