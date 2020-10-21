Закрутила новый роман: как сложилась судьба вдовы Андрея Панина

Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка долгое время не могла оправиться от потери

Смерть супруга Андрея Панина стала настоящей трагедией для Натальи Рогожкиной. Артист ушел из жизни больше 7 лет назад, однако зрители до сих пор помнят его по яркой роли в нашумевшем сериале "Бригада" и другим киноработам.

Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

После ухода мужа звезда сериалов "Спящие" и "Доктор Рихтер" осталась одна с двумя детьми на руках. Вокруг смерти актера ходило немало слухов. По наиболее распространенной версии, Панин в состоянии алкогольного опьянения упал в своей московской квартире и сильно травмировался. Однако близкие до сих пор не верят, что события развивались именно так.

Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

При этом Рогожкиной тоже досталось от прессы и недоброжелателей. Поговаривали, что они у них с Паниным был серьезный конфликт. Некоторые даже заявляли, что супруги давно разъехались и не живут вместе.

Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Однако сама Наталья всегда говорила, что в их семье с Андреем царит полное взаимопонимание. Супруги были близки вплоть до последнего дня артиста. Так что смерть любимого на долгое время выбила Наталью из колеи, напоминает издание "СтарХит".

Оправиться от жестокого удара судьбы знаменитости помогла активная работа. Актриса много играла в кино и снималась в сериалах. Долгое время Рогожкина была одинока. Несколько лет назад даже родители покойного Панина намекнули, что Наталье пора обзавестись сильным мужским плечом, однако артистка никак не комментировала свою личную жизнь.

Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Недавно подруга звезды и коллега по актерскому цеху Дарья Юрская рассказала, что вдова Панина наконец-то нашла утешение и сумела полюбить снова. Имя избранника знаменитости артистка раскрывать не стала. Дарья только добавила, что смерть мужа сильно изменила Наталью и сделала ее строже.

"Не дай бог пережить, что выпало на ее долю", – вздыхает Юрская.

Наталья Рогожкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

К слову, слухи вокруг смерти Панина не утихают. Недавно друг покойного назвал новую версию таинственной гибели артиста.

Ольга ФЕДОРОВА

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