Артистка долгое время не могла оправиться от потери

Смерть супруга Андрея Панина стала настоящей трагедией для Натальи Рогожкиной. Артист ушел из жизни больше 7 лет назад, однако зрители до сих пор помнят его по яркой роли в нашумевшем сериале "Бригада" и другим киноработам.





После ухода мужа звезда сериалов "Спящие" и "Доктор Рихтер" осталась одна с двумя детьми на руках. Вокруг смерти актера ходило немало слухов. По наиболее распространенной версии, Панин в состоянии алкогольного опьянения упал в своей московской квартире и сильно травмировался. Однако близкие до сих пор не верят, что события развивались именно так.





При этом Рогожкиной тоже досталось от прессы и недоброжелателей. Поговаривали, что они у них с Паниным был серьезный конфликт. Некоторые даже заявляли, что супруги давно разъехались и не живут вместе.





Однако сама Наталья всегда говорила, что в их семье с Андреем царит полное взаимопонимание. Супруги были близки вплоть до последнего дня артиста. Так что смерть любимого на долгое время выбила Наталью из колеи, напоминает издание "СтарХит".

Оправиться от жестокого удара судьбы знаменитости помогла активная работа. Актриса много играла в кино и снималась в сериалах. Долгое время Рогожкина была одинока. Несколько лет назад даже родители покойного Панина намекнули, что Наталье пора обзавестись сильным мужским плечом, однако артистка никак не комментировала свою личную жизнь.





Недавно подруга звезды и коллега по актерскому цеху Дарья Юрская рассказала, что вдова Панина наконец-то нашла утешение и сумела полюбить снова. Имя избранника знаменитости артистка раскрывать не стала. Дарья только добавила, что смерть мужа сильно изменила Наталью и сделала ее строже.

"Не дай бог пережить, что выпало на ее долю", – вздыхает Юрская.





К слову, слухи вокруг смерти Панина не утихают. Недавно друг покойного назвал новую версию таинственной гибели артиста.

