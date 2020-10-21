Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
Сегодня, 21 октября, не стало экс-председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова. В СМИ сообщили, что не та давно у протоиерея нашли коронавирус. Ксения Собчак прокомментировала эту новость.
В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" телеведущая опубликовала короткий пост. Он состоял из трех фотографий заголовков: "Протоиерей заявил о пользе пандемии коронавируса", "У называвшего пандемию полезной протоиерея Смирнова обнаружили коронавирус" и "Умер протоиерей Дмитрий Смирнов".
"Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ч.Т.Д." – написала Собчак.
К слову, отношения Собчак и Смирнова точно нельзя назвать хорошими. В своем "Твиттере" телеведущая рассказала, что однажды священнослужитель пожелал ей "гореть в аду", когда та хотела узнать его мнение о скандале, который произошел во время крещения дочери Киркорова.
Позвонила сегодня отцу Дмитрию Смирнову спросить комментарий про Киркорова и амвон.он сказал"гори в аду"и кинул трубку..и чо теперь делать?— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) April 19, 2012
Ранее стало известно, что супруга Константина Богомолова сильно навредила уборщице, которая выиграла на выборах главы Повалихинского сельского поселения.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий
Пик заболеваемости придется на декабрь