У светской львицы были свои счеты со священнослужителем РПЦ

Сегодня, 21 октября, не стало экс-председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова. В СМИ сообщили, что не та давно у протоиерея нашли коронавирус. Ксения Собчак прокомментировала эту новость.

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" телеведущая опубликовала короткий пост. Он состоял из трех фотографий заголовков: "Протоиерей заявил о пользе пандемии коронавируса", "У называвшего пандемию полезной протоиерея Смирнова обнаружили коронавирус" и "Умер протоиерей Дмитрий Смирнов".

"Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ч.Т.Д." – написала Собчак.

К слову, отношения Собчак и Смирнова точно нельзя назвать хорошими. В своем "Твиттере" телеведущая рассказала, что однажды священнослужитель пожелал ей "гореть в аду", когда та хотела узнать его мнение о скандале, который произошел во время крещения дочери Киркорова.

Позвонила сегодня отцу Дмитрию Смирнову спросить комментарий про Киркорова и амвон.он сказал"гори в аду"и кинул трубку..и чо теперь делать? — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) April 19, 2012

Ранее стало известно, что супруга Константина Богомолова сильно навредила уборщице, которая выиграла на выборах главы Повалихинского сельского поселения.