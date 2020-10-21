Собчак поиздевалась над смертью известного протоиерея

Собчак поиздевалась над смертью известного протоиерея
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У светской львицы были свои счеты со священнослужителем РПЦ

Сегодня, 21 октября, не стало экс-председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова. В СМИ сообщили, что не та давно у протоиерея нашли коронавирус. Ксения Собчак прокомментировала эту новость. 

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" телеведущая опубликовала короткий пост. Он состоял из трех фотографий заголовков: "Протоиерей заявил о пользе пандемии коронавируса", "У называвшего пандемию полезной протоиерея Смирнова обнаружили коронавирус" и "Умер протоиерей Дмитрий Смирнов". 

"Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ч.Т.Д." – написала Собчак.  

К слову, отношения Собчак и Смирнова точно нельзя назвать хорошими. В своем "Твиттере" телеведущая рассказала, что однажды священнослужитель пожелал ей "гореть в аду", когда та хотела узнать его мнение о скандале, который произошел во время крещения дочери Киркорова.

Ранее стало известно, что супруга Константина Богомолова сильно навредила уборщице, которая выиграла на выборах главы Повалихинского сельского поселения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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