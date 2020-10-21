Гоша Куценко во второй раз заразился коронавирусом

Гоша Куценко во второй раз заразился коронавирусом
Гоша Куценко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Об этом актер сообщил в личном микроблоге

Стало известно о том, что Гоша Куценко повторно заразился COVID-19. Об этом актер рассказал на своей Инстаграм-странице.

Куценко сообщил, что спектакль "Love Letters", который должен был состояться 21 и 22 октября в театре на Таганке, придется перенести на декабрь. Это связано с тем, что артист получил положительный тест на коронавирус. 

"Друзья! Я приболел! Все-таки" – написал Куценко.

Он призвал своих поклонников беречь себя в этот непростой период и не пренебрегать мерами безопасности – носить средства защиты и соблюдать дистанцию. 

"Ковид – коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!" – отметил актер.

Пользователи Сети пожелали Куценко сил в борьбе со страшным вирусом. 

"Гоша, скорейшего выздоровления!", "Пусть ангел-хранитель оберегает вас", "Побыстрее возвращайтесь в строй" – напутствовали неравнодушные подписчики. 

Сообщается, что в спектакле "Love Letters" Гоша Куценко исполняет одну из главных ролей. Вместе с Екатериной Климовой актеры играют двоих влюбленных, пишущих друг другу трогательные письма. 

Ранее стало известно о том, что Гоша Куценко уже переболел коронавирусом. Артист предполагает, что это произошло еще в декабре. Тогда он снимался в сериале "Скорая помощь" с повышенной температурой.

Анастасия ГОРЮНОВА

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