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Стало известно о том, что Гоша Куценко повторно заразился COVID-19. Об этом актер рассказал на своей Инстаграм-странице.
Куценко сообщил, что спектакль "Love Letters", который должен был состояться 21 и 22 октября в театре на Таганке, придется перенести на декабрь. Это связано с тем, что артист получил положительный тест на коронавирус.
"Друзья! Я приболел! Все-таки" – написал Куценко.
Он призвал своих поклонников беречь себя в этот непростой период и не пренебрегать мерами безопасности – носить средства защиты и соблюдать дистанцию.
"Ковид – коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить!" – отметил актер.
Пользователи Сети пожелали Куценко сил в борьбе со страшным вирусом.
"Гоша, скорейшего выздоровления!", "Пусть ангел-хранитель оберегает вас", "Побыстрее возвращайтесь в строй" – напутствовали неравнодушные подписчики.
Сообщается, что в спектакле "Love Letters" Гоша Куценко исполняет одну из главных ролей. Вместе с Екатериной Климовой актеры играют двоих влюбленных, пишущих друг другу трогательные письма.
Ранее стало известно о том, что Гоша Куценко уже переболел коронавирусом. Артист предполагает, что это произошло еще в декабре. Тогда он снимался в сериале "Скорая помощь" с повышенной температурой.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий
Пик заболеваемости придется на декабрь