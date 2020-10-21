Актер программы "Городок" решил не шутить над артистом после происшествия

После смертельной аварии с участием Михаила Ефремова многие его проекты пришлось приостановить, чтобы найти замену актеру. Так, например, произошло с сериалом "Вампиры средней полосы", где вместо артиста появится Юрий Стоянов. Кроме того, самому актеру "Городка" пришлось вырезать эпизод с Ефремовым из своего шоу.

В прошлом году на канале "Россия-1" стала выходить программа "100янов", где актер снимается в юмористических скетчах. Дмитрий Быков в беседе с народным артистом поинтересовался, есть ли темы, на которые Юрию Стоянову шутить на телевидении нельзя.

Актер заявил, что никаких четких рекомендаций нет, однако после ДТП с Ефремовым он сам вырезал один из эпизодов, который показался чересчур жестким:

"Он сработал бы против Миши, потому что там было чудовищное, просто жуткое попадание".

Также Стоянов в Ютуб-шоу "ЖЗЛ" подтвердил слухи о том, что он заметит Ефремова в сериале. Напомним, что артист должен был сыграть в нем главную роль.

Ранее Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии и объяснил, почему ему платят больше, чем другим знаменитостям.