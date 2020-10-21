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После смертельной аварии с участием Михаила Ефремова многие его проекты пришлось приостановить, чтобы найти замену актеру. Так, например, произошло с сериалом "Вампиры средней полосы", где вместо артиста появится Юрий Стоянов. Кроме того, самому актеру "Городка" пришлось вырезать эпизод с Ефремовым из своего шоу.
В прошлом году на канале "Россия-1" стала выходить программа "100янов", где актер снимается в юмористических скетчах. Дмитрий Быков в беседе с народным артистом поинтересовался, есть ли темы, на которые Юрию Стоянову шутить на телевидении нельзя.
Актер заявил, что никаких четких рекомендаций нет, однако после ДТП с Ефремовым он сам вырезал один из эпизодов, который показался чересчур жестким:
"Он сработал бы против Миши, потому что там было чудовищное, просто жуткое попадание".
Также Стоянов в Ютуб-шоу "ЖЗЛ" подтвердил слухи о том, что он заметит Ефремова в сериале. Напомним, что артист должен был сыграть в нем главную роль.
Ранее Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии и объяснил, почему ему платят больше, чем другим знаменитостям.
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