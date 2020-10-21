Певец пытается справиться с недугом самостоятельно

Состояние перенесшего инсульт Бориса Моисеева – одна из наиболее обсуждаемых тем в Интернете. Периодически появляются противоречащие друг другу новости: одни говорят, что артисту стало лучше, другие же твердят об ухудшении его самочувствия. По некоторым данным, свою помощь Моисееву предлагала Примадонна, но артист отказался. Бизнесвумен Ляна Фридман высказалась на эту тему.

Фридман подтвердила, что Алла Пугачева действительно пыталась протянуть исполнителю хита "Голубая луна" руку помощи. По мнению женщины, отказ Моисеева может быть связан с нежеланием потерять свое лицо, передает "Собеседник".

"Наверное, как и все артисты, он не хочет, чтобы его видели беспомощным и больным" – предположила бизнесвумен.

Также Ляна привела свою версию о состоянии здоровья певца.

"В последние четыре-пять месяцев ему стало хуже. Он лежачий. Но, слава Богу, до туалета и ванны доходит" – сообщила Фридман.

По словам женщины, она общается с помощником Моисеева, поэтому владеет достоверной информацией. Фридман рассказала, что пыталась дозвониться до самого артиста, однако он не берет трубку.

Бизнесвумен заявила – не надо винить окружение певца в том, что они отправили его на гастроли слишком рано, не дав до конца восстановиться после инсульта. Фридман отметила, что это было желанием Бориса Михайловича.

Ранее о состоянии Моисеева рассказала клинический психолог Елена Перелыгина. По ее версии, артист живет полноценной жизнью и хорошо себя чувствует.