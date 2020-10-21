Инфекция добралась до Малого драматического театра

Худрук Академического Малого драматического театра - "Театра Европы" Лев Додин заразился коронавирусом. Также инфекцию подхватила его супруга Татьяна Шестакова.

Об этом сообщила пресс-служба театра в "Фейсбук". В публикации говорится, что Додин лечится дома, в то время как его супругу забрали в больницу.

В связи с этим несколько спектаклей, запланированных на ближайшие числа, пришлось перенести на ноябрь. Среди них – "Где нет зимы", "Дядя Ваня", "Синий свет", "Братья Карамазовы" и "Трактир "Вечность".

Ранее стало известно о том, что Гоша Куценко повторно заболел COVID-19.