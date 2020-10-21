Телезвезда поделилась историей в личном микроблоге

Ксения Собчак на своей Инстаграм-странице рассказала историю, связанную с ее мужем Константином Богомоловым. Режиссер поставил спектакль "Бесы" по мотивам романа Достоевского. Премьера состоится 10 и 11 ноября. Телеведущая шокировала поклонников заявлением, что на ее супруга перешло проклятие легендарного писателя.

Собчак отметила, что в советских собраниях сочинений в романе "Бесы" Достоевского не было главы про совращение маленькой девочки. Дело в том, что эту часть не пропустила цензура. Спустя некоторое время "отсеченная" глава начала публиковаться в современных изданиях.

Затем бывшая ведущая "Дома-2" перешла на рассказ о репетиции спектакля Богомолова. Она сообщила, что вчера в концертном зале "Барвиха Luxury Village" монтировщик опустил занавес до финальной сцены. Это произошло несмотря на отсутствие цензуры.

"Проклятие вымаранной главы с Федора Михайловича по наследству перешло Константину Юрьевичу" – написала Ксения.

Блогер посоветовала всем, кто собирается посетить спектакль, перечитать "Бесов" Достоевского, чтобы по достоинству оценить свежий режиссерский взгляд Богомолова на историю. Собчак отметила, что очень гордится мужем.

Кстати, недавно Ксения Собчак показала поклонникам шикарный коттедж, в котором она будет жить вместе с Богомоловым.