Актриса оставила наследника без квартиры и прекратила общение

В российском шоу-бизнесе очередная семейная драма. Оказалось, что Юлия Назаренко-Благая, известная по сериалам "Интерны" и "Глухарь", много лет состоит в секте. Об этом рассказал ее сын Николай, которого актриса лишила крыши над головой.

Наследник телезвезды уверяет, что мать не только отреклась от него, но и оставила без квартиры, которая досталась в наследство от бабушки. Вместо этого Назаренко-Благая купила сыну комнату в общежитии, оформив ее на себя. Однако из-за долга более чем на 300 тыс. Николай не может там жить и теперь вынужден скитаться.

Сама актриса является адептом некой организации "София Святодух", созданной в 1990 году украинкой, которая раньше занималась продажей обуви. По словам Николая, в детстве мать водила в секту и его до тех пор, пока он в подростковом возрасте решил отказаться от этих ритуалов. Тогда юношу избили. Кстати, вторую фамилию – Благая – артистка тоже получила в секте.

Старший сын звезды "Интернов" в ужасе от происходящего. Кроме того, мать не разрешает Николаю видеться с братом Павлом, из-за чего молодой человек сильно переживает.

Светлана Пермякова, которая тоже снималась в "Интернах" с угодившей в секту актрисой, подтвердила слова наследника. Она рассказала в программе "Прямой эфир", что однажды вместе с Назаренко-Благой посетила одно из собраний:

"Я не видела священнодейство, это был просто концерт, куда меня Юля пригласила".

При этом Светлана отметила, что актриса не ведет себя как религиозная фанатичка. А вот ситуация, в которой оказался сын звезды сериалов, невероятно удивила Пермякову.

Сама Юлия Назаренко-Благая от комментариев пока воздерживается. Актриса ведет закрытый образ жизни. Известно, что сейчас она снимает квартиру со своим третьим мужем, причем условия, в которых она проживает, приятными назвать нельзя.