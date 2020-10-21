"Папу били": сын Марьянова сделал шокирующее заявление

"Папу били": сын Марьянова сделал шокирующее заявление
Дмитрий Марьянов. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дело обрастает неожиданными подробностями

В октябре 2017 года из жизни ушел Дмитрий Марьянов. Смерть актера наступила в результате оторвавшегося тромба. Однако, несмотря на официальную версию гибели, продолжают появляться все новые и новые подробности случившегося. Так, сын артиста Даниил ошарашил общественность заявлением о том, что отца незадолго до смерти сильно избили.

Все это время звездный наследник хранил молчание. Но сейчас он решил поделиться своей версией трагедии. Даниил рассказал, что ознакомился с материалами уголовного дела, и кое-что повергло его в шок.

"Первое, что ужаснуло, – папе за несколько часов до смерти был нанесен сильный удар. Его били, на мой взгляд, это очевидно" – заявил парень.

Молодой человек не имеет представлений, кто мог искалечить отца. Он акцентировал внимание на том, что не может раскрывать остальных подробностей дела, так как судебные заседания проходят в закрытом режиме, передает "Комсомольская Правда". 

Даниил отметил, что прошло уже более 20-ти заседаний. Сыну покойного актера крайне сложно проходить через все эти судебные разбирательства.

"Хорошо, что рядом мама, родные, Виктория Павловна Крылова (адвокат Даниила – прим. ред.), друзья папы, которые меня поддерживают. Я не справился бы без них" – поделился парень.

Кстати, 15 октября, в день смерти Марьянова, Елена Ксенофонтова почтила память покойного, посвятив ему пост на своей Инстаграм-странице. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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