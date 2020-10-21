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Президент РФ Владимир Путин решил обратился с поздравлениями к режиссеру Никите Михалкову, который отмечает сегодня свой юбилей. Лидер государства пожелал деятелю искусства, отмечающему свое 75-летие, крепкого здоровья, подняв по такому случаю бокал с шампанским.
В своем обращении президент отметил, что не намерен "надолго задерживать" именинника. Слова поздравления президент произнес в онлайн-формате.
"Но все равно напрямую. Именно вас я хотел бы поздравить", – заявил Путин.
Президент отметил, что у Михалкова имеется много достижений в области киноискусства – выдающийся российский режиссер, по словам Путина, приложил массу усилий в киносфере не только своему таланту, но и огромному труду, о чем сообщает РИА "Новости".
Михалков, в свою очередь, также обратился к президенту России со словами благодарности, пожелав лидерсу страны крепкого здоровья.
"Вы все знаете, все понимаете. Я искренне предан вам, без лести. Ваше здоровье", – произнес Михалков.
Также накануне президент подписал указ, согласно которому Михалкову присуждается звание Героя Труда РФ, о чем стало известно сегодня, 21 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
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