Путин поднял бокал за здоровье Михалкова

Путин поднял бокал за здоровье Михалкова
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава РФ напрямую обратился к выдающемуся имениннику

Президент РФ Владимир Путин решил обратился с поздравлениями к режиссеру Никите Михалкову, который отмечает сегодня свой юбилей. Лидер государства пожелал деятелю искусства, отмечающему свое 75-летие, крепкого здоровья, подняв по такому случаю бокал с шампанским.

В своем обращении президент отметил, что не намерен "надолго задерживать" именинника. Слова поздравления президент произнес в онлайн-формате.

"Но все равно напрямую. Именно вас я хотел бы поздравить", – заявил Путин.

Президент отметил, что у Михалкова имеется много достижений в области киноискусства – выдающийся российский режиссер, по словам Путина, приложил массу усилий в киносфере не только своему таланту, но и огромному труду, о чем сообщает РИА "Новости".

Михалков, в свою очередь, также обратился к президенту России со словами благодарности, пожелав лидерсу страны крепкого здоровья.

"Вы все знаете, все понимаете. Я искренне предан вам, без лести. Ваше здоровье", – произнес Михалков.

Также накануне президент подписал указ, согласно которому Михалкову присуждается звание Героя Труда РФ, о чем стало известно сегодня, 21 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Егор МАЛКОВ

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