Актриса ответила атаковавшим ее фанатам

Пока Кристина Асмус лечится от коронавируса, поклонники обеспокоились состоянием дочери звезды: с кем сейчас живет Анастасия и не подхватила ли инфекцию она. Актриса поделилась подробностями общения с наследницей в соцсетях.

Бывшая жена Гарика Харламова рассказала, что дочь живет с ней: девочке без мамы – никуда.

"Я изолировалась в комнате и вижу ее большом на расстоянии, надевая полное обмундирование",

– написала в "Инстаграм" Асмус о мерах предосторожности дома. Звезда "Текста" добавила, что уроки с дочкой они делают по видеосвязи.

Наследница, как и актриса, соблюдает режим самоизоляции, чтобы никого не заразить коронавирусом. Тем не менее, сама Анастасия не болеет – по словам Кристины, все тесты ребенка были отрицательными.

"Какая милашка. Поправляйтесь", "Ваша копия", "Хорошенькая и милая как мама, шустрая и озорная как папа", – поддержали телезвезду в комментариях. Некоторые отметили, что дочь невероятна похожа как на Асмус, так и на Харламова.

Напомним, что после премьеры "Текста" вокруг актрисы разгорелся скандал из-за откровенных сцен. Недавно Асмус призналась, какой роли в кино она стыдится. Вопреки ожиданиям, ею оказался не фильм с Александром Петровым.