Цымбалюк-Романовская намекнула на свою причастность к смерти дочери Конкина

Цымбалюк-Романовская намекнула на свою причастность к смерти дочери Конкина
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Пианистка считает, что обладает страшным даром

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своей пугающей особенности. По словам бывшей супруги Армена Джигарханяна, тех людей, которые когда-либо оскорбляли ее, после этого постигало несчастье. В числе обидчиков пианистки оказался и Владимир Конкин. Примечательно, что недавно актер потерял дочь.

Цымбалюк-Романовская на своей Инстаграм-странице выложила видео. В начале записи приводится архивный фрагмент программы "Прямой эфир", гостем которой стал Владимир Алексеевич. Там звезда кинокартины "Место встречи изменить нельзя" нелестно отзывался о Виталине.

Затем пианистка в одном из последних выпусков "Прямого эфира" начала комментировать негатив в свой адрес со стороны Конкина. Она рассказала историю, которая случилась некоторое время назад.

"Один друг бывший Армена Борисовича долго очень говорил обо мне плохо, и у него в результате несчастного случая умер сын чуть позже" – заявила актриса.

Виталина отметила, что лезть в ее жизнь и разбрасываться оскорблениями крайне опасно для других. Ведь в скором времени может настичь страшная карма.

"Когда мы обсуждаем меня, в вашей семье уже может начаться трагедия" – предупредила пианистка.

Напомним, 24 сентября дочь Владимира Конкина скончалась. Следствие по делу до сих пор продолжается.

Ранее Цымбалюк-Романовская раскрыла причины тревожного состояния Джигарханяна. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

По 10 тысяч рублей: россиянам выплатят новое пособие на фоне пандемии - СМИ

Для этого должны быть соблюдены несколько условий

Станет в три раза хуже: озвучен ужасающий прогноз по коронавирусу на 2021 год

Пик заболеваемости придется на декабрь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1045 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей