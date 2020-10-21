Цымбалюк-Романовская намекнула на свою причастность к смерти дочери Конкина

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Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своей пугающей особенности. По словам бывшей супруги Армена Джигарханяна, тех людей, которые когда-либо оскорбляли ее, после этого постигало несчастье. В числе обидчиков пианистки оказался и Владимир Конкин. Примечательно, что недавно актер потерял дочь.
Цымбалюк-Романовская на своей Инстаграм-странице выложила видео. В начале записи приводится архивный фрагмент программы "Прямой эфир", гостем которой стал Владимир Алексеевич. Там звезда кинокартины "Место встречи изменить нельзя" нелестно отзывался о Виталине.
Затем пианистка в одном из последних выпусков "Прямого эфира" начала комментировать негатив в свой адрес со стороны Конкина. Она рассказала историю, которая случилась некоторое время назад.
"Один друг бывший Армена Борисовича долго очень говорил обо мне плохо, и у него в результате несчастного случая умер сын чуть позже" – заявила актриса.
Виталина отметила, что лезть в ее жизнь и разбрасываться оскорблениями крайне опасно для других. Ведь в скором времени может настичь страшная карма.
"Когда мы обсуждаем меня, в вашей семье уже может начаться трагедия" – предупредила пианистка.
Напомним, 24 сентября дочь Владимира Конкина скончалась. Следствие по делу до сих пор продолжается.
Ранее Цымбалюк-Романовская раскрыла причины тревожного состояния Джигарханяна.
Для этого должны быть соблюдены несколько условий