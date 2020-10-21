Цымбалюк-Романовская намекнула на свою причастность к смерти дочери Конкина

Пианистка считает, что обладает страшным даром

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о своей пугающей особенности. По словам бывшей супруги Армена Джигарханяна, тех людей, которые когда-либо оскорбляли ее, после этого постигало несчастье. В числе обидчиков пианистки оказался и Владимир Конкин. Примечательно, что недавно актер потерял дочь.

Цымбалюк-Романовская на своей Инстаграм-странице выложила видео. В начале записи приводится архивный фрагмент программы "Прямой эфир", гостем которой стал Владимир Алексеевич. Там звезда кинокартины "Место встречи изменить нельзя" нелестно отзывался о Виталине.

Затем пианистка в одном из последних выпусков "Прямого эфира" начала комментировать негатив в свой адрес со стороны Конкина. Она рассказала историю, которая случилась некоторое время назад.

"Один друг бывший Армена Борисовича долго очень говорил обо мне плохо, и у него в результате несчастного случая умер сын чуть позже" – заявила актриса.

Виталина отметила, что лезть в ее жизнь и разбрасываться оскорблениями крайне опасно для других. Ведь в скором времени может настичь страшная карма.

"Когда мы обсуждаем меня, в вашей семье уже может начаться трагедия" – предупредила пианистка.

Напомним, 24 сентября дочь Владимира Конкина скончалась. Следствие по делу до сих пор продолжается.

Ранее Цымбалюк-Романовская раскрыла причины тревожного состояния Джигарханяна.