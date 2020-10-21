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Дочь Анастасии Заворотнюк столкнулась с незнакомым мужчиной в своей квартире среди ночи. Девушка была в таком ужасе, что даже ничего не смогла предпринять. Жуткой историей Анна поделилась в соцсетях.
Этот случай произошел несколько лет назад, когда наследнице актрисы было около 18 лет. Вся семья Заворотнюк находилась в загородном доме, а дочь уехала за паспортом, который оставила в квартире. Там же Анна решила и переночевать.
Около двух часов ночи девушка закончила собирать вещи и уже планировала лечь спать, как вдруг услышала шаги и незнакомый мужской голос. "Кто здесь?" – прокричал неизвестный. Анна призналась, что в этот момент вся побелела от страха и не могла даже пошевелиться, чтобы защитить себя в случае опасности:
"Меня просто парализовало от ужаса".
Когда мужчина вошел в спальню девушки, он тут же признал в ней дочь звезды "Моей прекрасной няни". Незнакомец объяснил Анне, что он – друг родителей, которые дали ему ключи, чтобы он мог переночевать в квартире.
Заворотнюк призналась, что даже разозлилась на родных за то, что не предупредили ее заранее. Страшную историю в предверии Хэллоуина наследница артистки рассказала в "Инстаграм".
Ранее Анна Заворотнюк взбесилась из-за вопросов о деньгах.
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