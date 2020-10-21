"Парализовало от ужаса": к дочери Заворотнюк ночью вломился мужчина

"Парализовало от ужаса": к дочери Заворотнюк ночью вломился мужчина
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Наследница звезды "Моей прекрасной няни" испугалась не на шутку

Дочь Анастасии Заворотнюк столкнулась с незнакомым мужчиной в своей квартире среди ночи. Девушка была в таком ужасе, что даже ничего не смогла предпринять. Жуткой историей Анна поделилась в соцсетях.

Этот случай произошел несколько лет назад, когда наследнице актрисы было около 18 лет. Вся семья Заворотнюк находилась в загородном доме, а дочь уехала за паспортом, который оставила в квартире. Там же Анна решила и переночевать.

Около двух часов ночи девушка закончила собирать вещи и уже планировала лечь спать, как вдруг услышала шаги и незнакомый мужской голос. "Кто здесь?" – прокричал неизвестный. Анна призналась, что в этот момент вся побелела от страха и не могла даже пошевелиться, чтобы защитить себя в случае опасности:

"Меня просто парализовало от ужаса".

Когда мужчина вошел в спальню девушки, он тут же признал в ней дочь звезды "Моей прекрасной няни". Незнакомец объяснил Анне, что он – друг родителей, которые дали ему ключи, чтобы он мог переночевать в квартире.

Заворотнюк призналась, что даже разозлилась на родных за то, что не предупредили ее заранее. Страшную историю в предверии Хэллоуина наследница артистки рассказала в "Инстаграм".

Ранее Анна Заворотнюк взбесилась из-за вопросов о деньгах.

Карина СИРАЗОВА

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