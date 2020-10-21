Девушка винит мать во всех своих бедах

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продолжает шокировать публику своими громкими выходками. Так, наследница певицы на всю страну заявила, что мать с отцом издевались над ней.

Недавно стало известно, что целую неделю Плаксина провела в психиатрической клинике. Туда Татьяну, по ее мнению, насильно отправил отец, Александр Плаксин.

Однако во всех бедах 32-летняя дочь Успенской винит свою звездную мать.

"Наблюдая за преступниками и бомжами – поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором" – заявила Плаксина.

Татьяна уверена, что она никогда не сможет простить родителей, желающих всячески избавиться от нее. Теперь девушка надеется, что сможет наконец-то наладить свою жизнь.

Общественность пришла в ужас от поведения Плаксиной. Ее осудили за злоупотребление наркотиками и посоветовали найти работу вместо того, чтобы заниматься ерундой.

"Она до сих пор никак не отцепится от матери. Сколько можно её показывать. Пусть идёт работает. И сразу выздоровеет. Работа лечит" – отметил один из пользователей Сети.

Ранее стало известно о том, что адвокат Александр Бенхин предрек Плаксиной страшную участь – гибель от передоза. Защитник считает, что Татьяна попросту наживается на конфликте с матерью.