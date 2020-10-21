Специалисты следили за реакцией зрителей во время просмотра

В предверии Хэллоуина эксперты составили список наиболее жутких фильмов всех времен, измерив пульс зрителей. В исследовании хорроров приняли участие 50 человек.

Самым страшным признали ужастик Скотта Дерриксона "Синистер" 2012 года. На втором месте – "Астрал" Джеймса Вана, премьера которого состоялась двумя годами ранее. Следом идет картина этого же режиссера, но уже 2013 года – "Заклятие".

В топ-35 лучших фильмов ужасов в истории также вошли "Оно", "Крик" и культовый "Кошмар на улице Вязов". Рейтинг проекта The science of scare опубликован на Broadbandchoices.