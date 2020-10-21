Тодоренко разрыдалась на съемках "Орла и решки"

Тодоренко разрыдалась на съемках "Орла и решки"
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая была поражена окружающей ее красотой

Регина Тодоренко является одной из звезд трэвел-проекта "Орел и решка". Вместе с певцом Тимуром Родригезом телезвезда путешествует по разным уголкам России. Недавно ведущие побывали в Краснодарском крае. На личной Инстаграм-странице Тодоренко поделилась своими впечатлениями от пребывания на черноморском курорте.

Регина выложила фрагмент выпуска, где она стоит на возвышенности в белом легком платье. Оттуда открывается прекрасный вид на море и местные пейзажи. Впечатленная красотой телеведущая в какой-то момент попросту не смогла сдержать слез.

"Нам было тепло, вкусно и красиво так, что, стоя на этих скалах, я плакала от счастья!" – рассказала Тодоренко.

Она порекомендовала своим подписчикам посмотреть этот выпуск. Телезвезда пообещала, что каждый получит яркие эмоции.

Поклонники Регины выразили свое мнение о передаче.

"Мне очень нравится смотреть эту программу, только если вы в роли ведущей", "Я тоже прослезилась... Путешествие – это круто", "Крутой выпуск. Успела посмотреть и горда, что живу в России" – отметили пользователи Сети.

Кстати, Регина Тодоренко не только работает в качестве ведущей, но и участвует в шоу "Ледниковый период". Ее партнером является Роман Костомаров. Недавно фигурист заступился за свою партнершу после нападок со стороны хейтеров.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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