Некоторые актрисы перестали появляться на публике

"Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Ирония судьбы" – эти советские фильмы с удовольствием смотрят и сейчас, спустя десятки лет. Однако запомнились картины не только благодаря сюжету и работе режиссеров, но и красавицам-актрисам, которые блистали на телеэкранах в главных ролях. Как выглядят и чем занимаются эти артистки сейчас – в материале "Утро.ру".

Маргарита Терехова была настоящей звездой советского кинематографа: многие помнят ее по роли Миледи в "Трех мушкетерах", а также культовому фильму "Зеркало" Андрея Тарковского. Недавно актрисе исполнилось 78 лет, однако на публике она не появлялась очень давно из-за тяжелой болезни, которая изменила внешность артистки до неузнаваемости.

По слухам, состояние кинозвезды ухудшилось: страдающая Альцгеймером актриса практически ничего не видит.

А вот Светлана Светличная в свои 80 лет с удовольствием общается с прессой. Недавно звезда "Бриллиантовой руки" пожаловалась на травму головы, которую получила из-за сотрудников телевидения.

Наталья Варлей со времен "Кавказской пленницы" практически не изменилась – все та же челка, короткая стрижка и выразительный взгляд. В кино актриса практически не снимается и больше появляется на различных фестивалях в качестве жюри. А вот несколько месяцев назад вспыли подробности отношений артистки с бывшим мужем.

Ирину Алферову, сыгравшую Констанцию в "Трех мушкетерах", по праву называли главной красавицей советского кино. Впрочем, актриса отлично выглядит и сейчас в свои 69 лет. Кроме того, звезда продолжает играть в театре – совсем скоро состоится премьера спектакля с ее участием.

Барбара Брыльска последнее время живет в Польше. Около полугода назад поклонники узнали тревожную новость: звезда "Иронии судьбы" борется с раком языка. Тем не менее, прогноз оптимистичный – актриса надеется, что вскоре ей станет лучше.