Виторган впервые высказался о драке с Богомоловым из-за Собчак

Виторган впервые высказался о драке с Богомоловым из-за Собчак
Максим Виторган. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер утверждает, что он не ездил за злополучную встречу

В мае прошлого года Ксения Собчак официально развелась со своим первым мужем –  Максимом Виторганом. Расставание получилось настолько громким, что многим журналистам до сих пор хочется узнать мелкие подробности произошедшего. Так, например, что же все-таки произошло в кафе, в котором произошла драка Виторгана с будущим мужем Ксении Константином Богомоловым. В этот раз экс-супругу ведущей предложили рассказать свою версию произошедшего.  

В интервью ютуб-каналу "В Дебри" актер все отрицал: и тот факт, что драка была из-за телеведущей, и вообще свое присутствие в столичной кофейне в тот вечер. 

"Я даже комментировать это не буду. Ни в какую "Кофеманию" я не ездил на встречу с Богомоловым", – ответил Виторган на вопросы ведущего.  

Артист рассказал, что с Ксенией у них сейчас прекрасные отношения, которые они решили сохранить ради сына Платона, который родился в 2016 году. 

Напомним, что ранее Максим Виторган довел свою мачеху до слез. Избранница Эммануила Виторгана объяснила, что вызвало у нее такие эмоции. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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