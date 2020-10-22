Актер утверждает, что он не ездил за злополучную встречу

В мае прошлого года Ксения Собчак официально развелась со своим первым мужем – Максимом Виторганом. Расставание получилось настолько громким, что многим журналистам до сих пор хочется узнать мелкие подробности произошедшего. Так, например, что же все-таки произошло в кафе, в котором произошла драка Виторгана с будущим мужем Ксении Константином Богомоловым. В этот раз экс-супругу ведущей предложили рассказать свою версию произошедшего.

В интервью ютуб-каналу "В Дебри" актер все отрицал: и тот факт, что драка была из-за телеведущей, и вообще свое присутствие в столичной кофейне в тот вечер.

"Я даже комментировать это не буду. Ни в какую "Кофеманию" я не ездил на встречу с Богомоловым", – ответил Виторган на вопросы ведущего.

Артист рассказал, что с Ксенией у них сейчас прекрасные отношения, которые они решили сохранить ради сына Платона, который родился в 2016 году.

Напомним, что ранее Максим Виторган довел свою мачеху до слез. Избранница Эммануила Виторгана объяснила, что вызвало у нее такие эмоции.