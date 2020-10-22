Семья актера обвинила его в измене законной супруге

Для Владимира Конкина смерть дочери стала настоящим ударом. Однако ситуация с загадочной гибели девушки, кажется, отошла на второй план, потому что сейчас в ток-шоу активно обсуждается личная жизнь самого актера. Родные Владимира Алексеевича почему-то резко ополчились на главу семейства, обвиняя его в том, что он изменял своей жене Алле.

Сын актера Ярослав в студии шоу "Прямой эфир" вновь начал обсуждение романа Конкина с его директором Еленой Переслени. Наследник артиста обвинил ее в том, что она постоянно вмешивается в семейные дела, мешает общению отца и детей.

"Не могу слушать бред людей, которые уничтожили мою мать. На дне рождения у папы она с мужем разыгрывала сценку, в которой выставила ее дурой", – заявил разгневанный Ярослав.

Сам Конкин все это время находился за кулисами и внимательно слушал сына. В один момент актер не сдержался и начал плакать. У него буквально началась истерика. Он так и не нашел в себе силы выйти в студию, чтобы объясниться.

Оказалось, что отношения отца и сына уже давно достаточно напряженные. Невестка актера рассказала, что Ярослав серьезно обижен на отца и предложила актеру помириться с наследником, сделать первый шаг.

Напомним, что не так давно в СМИ появились сообщения о том, что похоронивший дочь Конкин тайно женился на своей помощнице Елене Переслени, которая поддерживает актера в непростой для него период.