Знаменитые родители переживают за психику ребенка

Новость о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова шокировала всех. Многие поклонники даже не сразу поверили, решив, что это какой-то розыгрыш. Но оказалось, что пара действительно приняла обдуманное решение развестись. Более того, актриса и комик решили остаться в хороших отношениях ради дочери. О разводе решили тоже пока не говорить.

В своем последнем интервью, которое вышло на ютуб-канале Даниила Поперечного, резидент Comedy Club признался, что их с Асмус дочь не знает, что "мама и папа развелись".

"Мы попытаемся сделать так, чтобы не ударить по психике ребенка. Мне самому было 9 лет и папа уехал в Штаты, а мама осталась со мной. Я сам семьи, которая развелась", – рассказал Харламов.

Юморист очень не хотел быть похожим на своего отца, поэтому сейчас делает все для своей маленькой наследницы. В своих социальных сетях Харламов часто публикует фотографии дочери, которая, по мнению пользователей, очень похожа на маму.

Ради Насти резидент Comedy Club отказался от сигарет, потому что девочке было неприятно, когда у папы плохо пахли руки. Переезд за город – это тоже влияние маленькой Насти.

Ранее Гарик Харламов раскрыл подробности развода со звездой "Интернов" Кристиной Асмус.