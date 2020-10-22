Дочерям редко удается повидаться со звездным родителем

Константин Хабенский нечасто рассказывает о своей семейной жизни, однако накануне решил приоткрыть завесу тайны и поделился личными переживаниями. Оказалось, насыщенный график работы резко ограничивает его в общении с детьми. Так что коронавирусные ограничения несильно расстроили артиста, ведь именно они дали ему возможность провести побольше времени с наследниками.

Супруга и коллега по актерскому цеху Ольга Литвинова подарила знаменитости двух дочерей: в звездном семействе подрастают четырехлетняя и годовалая девочки. Плотный график востребованного артиста привел к тому, что Константин видел своих наследниц во основном через экран монитора – находясь в разъездах, звездный родитель регулярно созванивается с семейством.

А вот очные встречи, да еще в дневное время, когда малышки активны и нуждаются в общении, организовать было весьма сложно. Хабенский признался, что работает с утра до вечера, и свободного времени у него почти нет. Обычно Константин уходит из дома, когда девочки еще спят, а возвращается, когда они уже легли в постель. Так что карантин дал деткам "уникальную" возможность.

"Дети увидели меня при свете дня", – рассказывает артист.



Впрочем, плотный график не страшит артиста. Хабенский привык работать и получает настоящее удовольствие от того, чем занят. Хотя, конечно, он бы не отказался иметь чуть больше свободного времени.

"Я посмотрел один раз и охнул – оказывается, у меня будет только один выходной в октябре", – откровенничает звезда "Ночного дозора" в беседе с изданием "Семь дней".

Кстати, этим летом в семействе Хабенского приключилась большая неприятность. Константин и его жена заключили договор с представителями строительной компанией. Однако они оказались мошенниками. В итоге артист потерял около шести миллионов рублей.

