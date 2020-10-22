Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
Новость о том, что Валентина Легкоступова ушла из жизни, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Но больше всего вопросов вызывают обстоятельства, при которых погибла артистка. Близкие и родные во всем винят ее мужа Юрия Фирсова, который все это время жил в квартире с певицей, но не оказал ей никакой помощи. Оказалось, что одна из бывших возлюбленных яхтсмена тоже умерла при странных обстоятельствах, когда мужчина был рядом.
Журналистам удалось узнать, что женщины не стало, когда она была в отношениях с Фирсовым. Но подробностей гибели, а также ее имени, они почему-то не раскрывают. Однако этого обстоятельства хватило, чтобы заставить журналистов по-новому посмотреть на случившееся с Легкоступовой. Сейчас возбуждено уголовное дело, где Фирсов – свидетель. Но СМИ и близкие покойной уверены, что если женщины странным образом умирают, когда остаются один на один с яхтсменом, – это уже серьезный повод задуматься.
В Сети Фирсова уже зовут "Синей Бородой", как в сказке, где кровожадный аристократ убивал своих жен. Адвокаты же считают, что вряд ли Фирсов хотел убивать свою возлюбленную. Если он это сделал, то, вероятнее всего, в порыве гнева, пишет "Комсомольская правда".
"Говорят, Фирсов в подпитии разухабистый и не всегда способен себя контролировать и держать в руках. Быть может, он вспылил во время ссоры с певицей и как-то не сдержался? А скорую не вызывал, чтобы не поднимать шума", – рассуждает правозащитник.
Друзья Легкоступовой уверены, что в ее смерти виноват именно Фирсов, на которого указывают всевозможные доказательства.
Ранее близкая подруга артистки рассказала, что Легкоступова подала знак с того света. Психолог Елена Перелыгина считает, что певица не может найти свое место на небесах.
В МВД заявили, что инфекция распространяется из-за сохранившихся советских привычек
Белорусский лидер пытается отстоять утвержденную им в 1990-е годы модель управления страной