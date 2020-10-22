Серябкина без нижнего белья вышла в поле

Серябкина без нижнего белья вышла в поле
Ольга Серябкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка "Серебра" предстала в тонкой шелковой сорочке

Ольга Серябкина опубликовала в "Инстаграм" свежий снимок, который вызвал бурю эмоций у ее подписчиков. В кадре звезда позирует в молочного цвета сорочке на тонких бретельках. У наряда также можно разглядеть глубокое декольте. Поднятые вверх руки позволили фантам узнать, что лифчика на артистке нет. 

Сфотографировалась певица с томным взглядом в поле около леса. Свой чувственный образ Серябкина дополнила собранными назад волосами. От яркого макияжа знаменитость решила отказаться. 

В подписи под постом певица призналась, что следит за творчеством своих поклонников, которые делают ремиксы на ее композиции. Однако интернет-пользователи обратили внимание на фото, а не на мысли своей любимицы.

"Прекрасна", "Красивая", "Серябкина, ты лучшая девушка", "Просто бомба", " Без лифона огонь", "Шикарная девушка с прекрасным вкусом", "Восхищаюсь вами креативная красотка", "Умопомрачительная", – прокомментировали кадр фанаты.

Впрочем, недоброжелатели нашли изъян на снимке. Многие отметили, что певица неестественно отфотошопила подмышку, что выглядит странно. 

Ранее Серябкина снялась в бикини на диком лугу 

Полина ИВАНОВА

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