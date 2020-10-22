Ефремов отказался от нового адвоката

Артист вновь сообщил, что полностью раскаялся

В суде 22 октября проходит заседание по апелляции приговора Михаилу Ефремову из-за ДТП со смертельным исходом. В самом начале стало известно, что актер не хочет, чтобы его защищал новый адвокат Андрей Алешкин. 

Теперь уже бывший защитник рассматривал жалобу артиста на приговор. Он также общался с потерпевшими о примирении, но родственники скончавшегося курьера Сергея Захарова отказались изменить свое решение, передает телеканал "360"

При этом гражданская жена курьера Ирина Стерхова и вовсе потребовала отменить приговор и отправить дело на повторное рассмотрение, так как она не была признана потерпевшей, отмечает телеграм-канал "360". 

Другой адвокат Ефремова Роман Филиппов в зале суда заявил, что его предшественник Эльман Пашаев действовал непрофессионально и лишил актера возможности на более мягкий приговор, передает телеграм-канал РБК. 

В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП и приговорил его к 8 годам колонии-поселению.

Полина ИВАНОВА

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