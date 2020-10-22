Известного ведущего госпитализировали с коронавирусом

Юморист сообщил об этом на своей странице в "Инстаграм"

Все больше звезд заболевают коронавирусом. В этот раз о болезни рассказал Михаил Шац. 

Шоумен опубликовал в социальной сети пост из Коммунарки и оповестил своих поклонников о том, что все-таки заразился. 

"Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!"

– написал Шац. 

О симптомах и своем самочувствии комик не упомянул. Подписчики шоумена пожелали ему скорейшего выздоровления. "Здоровья, Миш! Береги себя!", "Здоровья, Михаил и букет антител на долгие годы", "Михаил, выздоравливайте поскорее, пожалуйста!" – пожелали в комментариях. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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