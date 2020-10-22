"Очень похож на маму": Высоцкая показала повзрослевшего сына от Кончаловского

"Очень похож на маму": Высоцкая показала повзрослевшего сына от Кончаловского
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса сняла наследника в новом выпуске своего шоу

Юлия Высоцкая редко показывает своего сына Петра, которого родила в браке с Андреем Кончаловским. В этот раз она решила задействовать уже взрослого парня в съемках ее ютуб-проекта "Мне это нравится!"

Новый выпуск посвящен дню рождению передачи "Едим дома!", – программа отметила 17-летие. Торжество Высоцкая решила разделить с поклонниками передачи и съемочной группой. Оказалось, что праздник совпал с еще одним важным событием в звездной семье. Высоцкая рассказала, что первые выпуски она снимала, когда была глубоко беременна. 

Актриса вспомнила об этом времени и показала, как за эти 17 лет вырос не только ее проект, но и сын. 

"Вот наш ровесник! Первый эфир Петин был, когда Петя был у меня в животе", – ностальгирует Юлия.

К слову, со своими коллегами, которые помогают Высоцкой создавать новые выпуски, актриса поддерживает теплые отношения. Они также вспомнили, как Юлия с большим животом ходила по продуктовым магазинам, чтобы купить продукты для съемок. А однажды беременная звезда отправилась в лес, чтобы найти нужные для приготовления блюда грибы. 

Кадр youtube.com

В комментариях пользователи поздравили артистку с важным праздником и отметили, что сын Высоцкой растет настоящим красавцем.

"Спасибо, все очень красиво и уютно. Операторы съемки замечательные, вообще коллектив у вас просто классный, сохраните это. И здорово что сын в кадре с вами-это тепло, по-домашнему", "Сын очень похож на маму красавицу!", "Петя растет настоящим красавцем!", "Юля, Вы такая солнечная, трогательная. Спасибо Вам и вашей команде",

– написали поклонники Высоцкой. 

Ранее наследник звездной пары появился на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля, на котором Кончаловский представил свой новый фильм "Дорогие товарищи". 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Латвия обвинила СССР в пандемии коронавируса: оправдания властей подняли на смех

В МВД заявили, что инфекция распространяется из-за сохранившихся советских привычек

Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства

Белорусский лидер пытается отстоять утвержденную им в 1990-е годы модель управления страной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей