Актриса сняла наследника в новом выпуске своего шоу

Юлия Высоцкая редко показывает своего сына Петра, которого родила в браке с Андреем Кончаловским. В этот раз она решила задействовать уже взрослого парня в съемках ее ютуб-проекта "Мне это нравится!"

Новый выпуск посвящен дню рождению передачи "Едим дома!", – программа отметила 17-летие. Торжество Высоцкая решила разделить с поклонниками передачи и съемочной группой. Оказалось, что праздник совпал с еще одним важным событием в звездной семье. Высоцкая рассказала, что первые выпуски она снимала, когда была глубоко беременна.

Актриса вспомнила об этом времени и показала, как за эти 17 лет вырос не только ее проект, но и сын.

"Вот наш ровесник! Первый эфир Петин был, когда Петя был у меня в животе", – ностальгирует Юлия.

К слову, со своими коллегами, которые помогают Высоцкой создавать новые выпуски, актриса поддерживает теплые отношения. Они также вспомнили, как Юлия с большим животом ходила по продуктовым магазинам, чтобы купить продукты для съемок. А однажды беременная звезда отправилась в лес, чтобы найти нужные для приготовления блюда грибы.

В комментариях пользователи поздравили артистку с важным праздником и отметили, что сын Высоцкой растет настоящим красавцем.

"Спасибо, все очень красиво и уютно. Операторы съемки замечательные, вообще коллектив у вас просто классный, сохраните это. И здорово что сын в кадре с вами-это тепло, по-домашнему", "Сын очень похож на маму красавицу!", "Петя растет настоящим красавцем!", "Юля, Вы такая солнечная, трогательная. Спасибо Вам и вашей команде",

– написали поклонники Высоцкой.

Ранее наследник звездной пары появился на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля, на котором Кончаловский представил свой новый фильм "Дорогие товарищи".