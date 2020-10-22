Эксперт: погибший в ДТП с Ефремовым курьер мог выжить

Сергея Захарова якобы подвело отсутствие ремня безопасности

В Мосгорсуде проходит 22 октября заседание по обжалованию приговора Михаилу Ефремову. По заказу адвокатов актера была проведена новая экспертиза, которая дала неожиданный результат. 

Судебно-медицинский эксперт Елена Кучина, которая занялась этим вопросом, заявила, что если бы Сергей Захаров был пристегнут в момент ДТП, то он бы выжил, передает телеканал "360"

А адвокат Петр Хархорин и вовсе сообщил, что у курьера якобы стояла заглушка, чтобы не было предупреждающего звука о том, что водитель не пристегнут, пишет телеграм-канал "КП". 

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский указал на то, что Кучина вынесла свой вердикт лишь на основе фото и видео, отмечает телеграм-канал РБК.  

Ефремова приговорили к восьми годам колонии-поселения из-за смертельной аварии этим летом. 

Полина ИВАНОВА

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