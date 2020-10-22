Плохая примета: на похоронах Скобцевой нарушили строгий запрет

Плохая примета: на похоронах Скобцевой нарушили строгий запрет
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Сын артистки проигнорировал давнюю традицию

Сегодня в Москве попрощались с Ириной Скобцевой – великой советской актрисой. Кинозвезду похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем Сергеем Бондарчуком. Журналисты отметили, что во время церемонии был нарушен строгий запрет.

Проститься с артисткой пришли не только близкие, но и поклонники. Гроб с телом покойной несли Федор Бондарчук с сыном и Константин Крюков, что считается невероятно плохой приметой, пишет StarHit. Дело в том, что по традиции эту обязанность обычно возлагают на знакомых или друзей – родственникам же участвовать в процессе строго запрещено.

На похоронах матери режиссера "9 роты" были обе его супруги – Светлана Бондарчук и Паулина Андреева. Журналисты также заметили на церемонии Алексея Учителя, Сергея Гармаша , Игоря Верника и других российских звезд, передает URA.RU.

Напомним, что Ирина Скобцева скончалась 20 октября в возрасте 93 лет. Народная артистка оставила родственникам наследство, которое СМИ оценили в 1 млн долларов. Кому достанутся московская квартира и дом в Барвихе – ранее писало "Утро.ру".

Карина СИРАЗОВА

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