Исполнительница хита "Драмы больше нет" подвела подругу

Многие зрители узнали о Полине Гагариной после участия 16-летней артистки в "Фабрике звезд". С 2003 года певица успела поработать с такими знаменитыми продюсерами, как Максим Фадеев, Игорь Крутой и Константин Меладзе – с некоторыми из них ей даже приписывали роман. Отношения наставницы "Голоса" с коллегами в то время не всегда складывались успешно, рассказала экс-продюсер "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина.

По ее словам, с Гагариной она знакома лично – это произошло, когда певица перешла от Фадеева с Крутому. К композитора артистку привела подруга и тоже бывшая участница "Фабрики" Ирина Дубцова. Сазыкина поведала, что продюсер активно раскручивал Гагарину, поручив задействовать ее едва ли не во всех программах телеканала.

Работать с певицей было приятно, но нелегко: несмотря на отсутствие звездной болезни, девушка нередко срывала съемки. Дело в том, что артистка параллельно училась в Школе-студии МХАТ, и ее не всегда отпускали с занятий.

Именно это произошло однажды, когда были запланированы съемки на песню "Кому? Зачем?", впоследствии ставшей хитом. Гагарина не смогла приехать, и тогда Дубцова не выдержала, прокричав:

"Как она задолбала со своей учебой!"

Сазыкина рассказала "Экспресс газете", что Крутой на это закрывал глаза. Экс-продюсер "Муз-ТВ" также добавила: интимных отношений ни с Крутым, ни с Меладзе у Гагариной не было – певица бы не стала делать этого ради выгоды.

По словам Олеси Сазыкиной, певица прекратила работу с Константином Меладзе именно из-за Веры Брежневой, боявшейся конкуренции. Ранее об этом же говорил экс-охранник "ВИА Гры".