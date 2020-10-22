Звезды не поделили между собой знаменитый осенний хит

Певица Маша Распутина считает, что записанная композитором Игорем Крутым вместе с Ириной Аллегровой песня под названием "Осень" является плагиатом – звезда уверена, что речь идет о самом настоящем обворовывании правообладателя, которым является она сама.

Исполнительница заявила, что не понимает, как текст к "Осени" оказался в руках у маэстро.

"Меня просто обворовали", - приводит Popcake.tv слова Распутиной.

Теперь же, сообщает издание, артистка намерена судиться с Крутым и Аллегровой.

О новой композиции Крутого с "Шальной императрицей" стало известно в начале октября – тогда музыканты анонсировали свое творческое воссоединение. О музыкальном тандеме позднее узнала Распутина, которая заявила, что у звездных коллег нет никакого права исполнять ее хит – в беседе с "Собеседником" знаменитость сообщила, что в свое время купила стихи для "Осени" у поэта Леонида Дербенева. Текст ушел "в стол" – лишь через два года после смерти Дербенева Мария решила поработать над материалом. Музыку к "Осени" написал Игорь Матета. Никакого разрешения на исполнение хита Распутина не давала.

Ситуацию также ранее прокомментировал юрист Сергей Жорин. Он отметил, что Дербенев вполне мог дать разрешение на исполнение композиции, отказавшись от письменной формы договора – композитор, возможно, дал Крутому разрешение на словах. Однако если последнему и Аллегровой не удастся доказать этот факт, то Распутина, при наличии соглашения с автором текста, может обеспечить неприятности коллегам – звезда имеет право на решение вопроса в судебном порядке, о чем Жорин заявлял в интервью "ПолитЭксперту".

Кстати, не так давно продюсер Распутиной Виктор Захаров заявил, что его подопечная стала жертвой обмана со стороны недобросовестного организатора концерта.



