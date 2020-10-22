Актер публично пожаловался на бывшего защитника

Михаил Ефремов открыл правду о сотрудничестве с Эльманом Пашаевым, который защищал его после смертельной аварии. Артист признался: он не был доволен методами адвоката и теперь жалеет, что доверился ему.

Актер пояснил, что признал свою вину сразу, однако юрист уговорил его оказаться якобы за неимением доказательств. Самым ужасным, по мнению Ефремова, было то, что Пашаев оскорблял представителей и родственников погибшего, хотя осужденный не раз просил не делать этого.

Кроме того, адвокат оказывал давление на артиста даже в суде. Заключенный вспомнил: когда защитник семьи Сергея Захарова поинтересовался, согласен ли он со словами Эльмана Пашаева, тот навел его на "правильный ответ".

"Пашаев меня ударил под столом ногой, и я сказал, что согласен. Это была действительно большая ошибка с адвокатом",

– поделился Ефремов. Актер предположил, что его бывший защитник мог полностью не осознать всю серьезность ситуации, передает РЕН ТВ.

Произнося свое последнее слово на заседании осужденный добавил: он искренне раскаивается в случившемся и полностью признает свою вину. Ефремов заявил, что теперь он полностью отказался от алкоголя.

Возместить же моральный ущерб потерпевшим артист мог сразу, если бы у него был доступ с своим средствам, отметил он. В заключение Ефремов попросил назначить ему другое наказание, которые не было бы связано с лишением свободы.

Напомним, что заседание по апелляции приговора актеру началось сегодня, 22 октября. Жена Сергея Захарова потребовала отменить предыдущее решение суда.