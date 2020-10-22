Возраст не стал помехой для прославленного режиссера

Никита Михалков, который отметил 21 октября свое 75-летие, со всей душой отпраздновал юбилей – творческий деятель не отказал себе в удовольствии весьма бодро станцевать по такому случаю в ресторане, где, по всей видимости, и отмечалось торжество. Видеозаписью с танцами именинника поделилась в соцсетях его супруга, Татьяна Михалкова.

Жена кинодеятеля опубликовала в своем "Инстаграм" пост, в котором напомнила своей половинке о всех достижениях – к своим именинам режиссер успел создать около 90 кинокартин. К фотоснимкам Татьяна прикрепила видео, на котором видно, что возраст для выдающегося режиссера вовсе не помеха. После энергичных танцев артисту зааплодировали гости.

К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники и любители фильмов Михалкова.

"Я, как зритель,обожаю Вас и Ваш Талант! Вы- наш Алмазный фонд! Многие Вам лета..", "Самый любимый актер – еще начиная с "Я шагаю по Москве". И гениальный режиссер! – с днем рождения! Здоровья и счастья!", "Творческой активности и реализации. Давайте потанцуем", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Кстати, режиссеру в день рождения присудили звание Героя Труда РФ – указ был подписан президентом России, который лично обратился к имениннику, подняв бокал за его здоровье.



