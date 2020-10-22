Михалков лихо сплясал на своем юбилее - видео

Михалков лихо сплясал на своем юбилее - видео
Никита Михалков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возраст не стал помехой для прославленного режиссера

Никита Михалков, который отметил 21 октября свое 75-летие, со всей душой отпраздновал юбилей – творческий деятель не отказал себе в удовольствии весьма бодро станцевать по такому случаю в ресторане, где, по всей видимости, и отмечалось торжество. Видеозаписью с танцами именинника поделилась в соцсетях его супруга, Татьяна Михалкова.

Жена кинодеятеля опубликовала в своем "Инстаграм" пост, в котором напомнила своей половинке о всех достижениях – к своим именинам режиссер успел создать около 90 кинокартин. К фотоснимкам Татьяна прикрепила видео, на котором видно, что возраст для выдающегося режиссера вовсе не помеха. После энергичных танцев артисту зааплодировали гости.

К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники и любители фильмов Михалкова.

"Я, как зритель,обожаю Вас и Ваш Талант! Вы- наш Алмазный фонд! Многие Вам лета..", "Самый любимый актер – еще начиная с "Я шагаю по Москве". И гениальный режиссер! – с днем рождения! Здоровья и счастья!", "Творческой активности и реализации. Давайте потанцуем", – пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Кстати, режиссеру в день рождения присудили звание Героя Труда РФ – указ был подписан президентом России, который лично обратился к имениннику, подняв бокал за его здоровье.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Подлое лицемерие": вокруг "Турецкого потока" разгорается скандал из-за США

В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта

Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским

Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей