"Не по карману обычному человеку": Малышева назвала 3 продукта против коронавируса

"Не по карману обычному человеку": Малышева назвала 3 продукта против коронавируса
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Телеведущая уверена в их эффективности

Елена Малышева продолжает раздавать россиянам советы, как побороть COVID-19. В этот раз телеведущая назвала продукты, которые, по ее словам, помогут защититься от коронавируса.

В список Малышевой вошли печень трески, сырые устрицы и бразильский орех. Елена рассказала, что в этих продуктах содержатся такие полезные вещества, как витамин D, цинк и селен.

Звезда программы "Жить здорово!" объяснила, что коронавирус и грипп гораздо тяжелее протекают у людей, имеющих дефицит вышеперечисленных полезных элементов.

"Конечно, существуют и другие продукты, в которых тоже есть и витамин Д, и цинк, и селен. Но в нашем списке только продукты суперчемпионы!" – написала Малышева.

Подписчики телезвезды высмеяли ее советы. Многие отметили, что главный теледоктор страны не учитывает доходы среднестатистических россиян.

"Обычному человеку не по карману такие продукты, особенно устрицы, в глаза не видела их", "Денег нет, но вы держитесь!", "Все с завтрашнего дня будут питаться устрицами и бразильскими орехами" – поиронизировали пользователи Сети.

Кстати, недавно телезрители раскритиковали передачу "Жить здорово!" с Еленой Малышевой. Они назвали программу "шоу для умственно отсталых" из-за неоднозначных советов ведущей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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