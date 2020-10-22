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Елена Малышева продолжает раздавать россиянам советы, как побороть COVID-19. В этот раз телеведущая назвала продукты, которые, по ее словам, помогут защититься от коронавируса.
В список Малышевой вошли печень трески, сырые устрицы и бразильский орех. Елена рассказала, что в этих продуктах содержатся такие полезные вещества, как витамин D, цинк и селен.
Звезда программы "Жить здорово!" объяснила, что коронавирус и грипп гораздо тяжелее протекают у людей, имеющих дефицит вышеперечисленных полезных элементов.
"Конечно, существуют и другие продукты, в которых тоже есть и витамин Д, и цинк, и селен. Но в нашем списке только продукты суперчемпионы!" – написала Малышева.
Подписчики телезвезды высмеяли ее советы. Многие отметили, что главный теледоктор страны не учитывает доходы среднестатистических россиян.
"Обычному человеку не по карману такие продукты, особенно устрицы, в глаза не видела их", "Денег нет, но вы держитесь!", "Все с завтрашнего дня будут питаться устрицами и бразильскими орехами" – поиронизировали пользователи Сети.
Кстати, недавно телезрители раскритиковали передачу "Жить здорово!" с Еленой Малышевой. Они назвали программу "шоу для умственно отсталых" из-за неоднозначных советов ведущей.
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