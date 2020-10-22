"Растет смена деду": Винокур выложил первый "театральный этюд" внука

"Растет смена деду": Винокур выложил первый "театральный этюд" внука
Владимир Винокур. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Четырехлетний мальчик изображал разговор по телефону

Владимир Винокур гордится своим внуком и часто публикует забавные кадры с его участием. Четырехлетний Федор уже пошел по стопам деда и пробует себя в театральном мастерстве. Видео с мальчиком артист опубликовал в "Инстаграм".

Маленький внук Винокура исполнил свой первый театральный этюд, поговорив по телефону с воображаемым собеседником, пошутил дедушка. Артист "Аншлага" отметил, что обычно это задание выполняют только на первом курсе.

"Растет смена деду Вове!"

– подписал ролик юморист. Федор – единственный внук звезды – сидел на кровати со стационарным телефоном в руках. В какой-то момент мальчик, приложив трубку к уху, начал ходить по постели. Все это время ребенок делал вид, что с кем-то общается.

"Какой красавец, лапочка, умничка", "У настоящих мужчин, и переговоры серьезные!", "Такой милый ребенок", – умилились подписчики Винокура.

Ранее Винокур вспомнил о потере близкого человека.

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Олег Газманов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Винокур. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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