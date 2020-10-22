Четырехлетний мальчик изображал разговор по телефону

Владимир Винокур гордится своим внуком и часто публикует забавные кадры с его участием. Четырехлетний Федор уже пошел по стопам деда и пробует себя в театральном мастерстве. Видео с мальчиком артист опубликовал в "Инстаграм".

Маленький внук Винокура исполнил свой первый театральный этюд, поговорив по телефону с воображаемым собеседником, пошутил дедушка. Артист "Аншлага" отметил, что обычно это задание выполняют только на первом курсе.

"Растет смена деду Вове!"

– подписал ролик юморист. Федор – единственный внук звезды – сидел на кровати со стационарным телефоном в руках. В какой-то момент мальчик, приложив трубку к уху, начал ходить по постели. Все это время ребенок делал вид, что с кем-то общается.

"Какой красавец, лапочка, умничка", "У настоящих мужчин, и переговоры серьезные!", "Такой милый ребенок", – умилились подписчики Винокура.



Ранее Винокур вспомнил о потере близкого человека.