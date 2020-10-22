Скандальный блогер не сомневается, что журналистка презирает своего мужа

Лена Миро вновь решила проехаться по своей "любимой" звездной паре – Ксении Собчак и ее супруге Константину Богомолову. На этот раз блогер поставила под вопрос мужские качества режиссера, припомнив ему фиаско в недавней драке с экс-супругом ведущей – Максимом Виторганом.

Скандальный инцидент между двумя режиссерами произошел в 2019 году – в один из январских дней Виторган заявился в кафе, где сидел Богомолов. Оба вышли "на разговор". О произошедшей "беседе" красноречиво говорило окровавленное лицо Богомолова, который вернулся в кафе после диалога с тогдашним мужем Собчак весьма помятым.

Миро уверена: развод Константина с Ксенией – лишь вопрос времени. Светская львица после отчаянных попыток найти супруга остановила свой выбор на режиссере, который оказался "лучшим из возможных вариантов". Впрочем, и Виторган оказался "унылым", после чего, продолжила Лена, Собчак ушла к Богомолову. Правда, ее попытки построить из второго мужа публичную личность тщетны – у театрального режиссера, добавила блогер, не хватает для этого ни брутальности, ни таланта. Более того: Собчак, по словам Миро, на деле же сама презирает мужа.

"И подраться даже не может. Ему – в нос, а он признания делает, что не умеет драться", – пишет блогер в своем "ЖЖ".

Миро не сомневается: женский инстинкт в Собчак возьмет свое, и она уйдет от Богомолова.

"Я даю 2-3 года", – прогнозирует Лена.

Сама Ксения не так давно поделилась своими переживаниями, которые возникли после того, как она застала супруга вместе с другой женщиной.