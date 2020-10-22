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Сегодня, 22 октября, на Новодевичьем кладбище состоялись похороны матери Федора Бондарчука Ирины Скобцевой. Церемонию прощания посетили родственники и близкие друзья семьи. Однако бывшая невестка покойной, Светлана Бондарчук, по каким-то причинам не приехала на кладбище.
При этом пару дней назад Светлана на своей Инстаграм-странице выложила пост, посвященный Скобцевой.
"Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда" – написала экс-супруга Бондарчука.
Отмечается, что похороны актрисы организовал сам Федор. За день до церемонии артист в личном микроблоге огласил место и время прощания с матерью. Многие поклонники актера были уверены, что Светлана Бондарчук проводит бывшую свекровь в последний путь.
Зато нынешняя супруга артиста Паулина Андреева всячески поддерживала убитого горем супруга. Она ни на шаг не отходила от него, передает "СтарХит".
Напомним, Светлана и Федор развелись в 2016 году. У бывших супругов имеется двое общих детей – сын Сергей и дочь Варвара.
Сообщается, что на похоронах Скобцевой был нарушен строгий запрет. Гроб с телом актрисы несли ее сын и внук, что считается плохой приметой.
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