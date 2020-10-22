Чичериной вручили паспорт гражданина ДНР

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Юлия Чичерина получила паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.
В своем телеграм-канале WarGonzо он опубликовал фото рок-певицы с главой республики Денисом Пушилиным.
"Следующим должен быть паспорт независимой республики Арцах [другое официальное название Нагорно-Карабахской Республики – прим. ред.]",
– сообщил Пегов. "Украина.ру" напоминает, что в 2017 г. артистка также получила паспорт Луганской Народной Республики.
В начале октября Чичерина отправилась на передовую в Нагорный Карабах и попала под обстрел.
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