Чичериной вручили паспорт гражданина ДНР

Певица также планирует получить документы Нагорно-Карабахской Республики

Юлия Чичерина получила паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

В своем телеграм-канале WarGonzо он опубликовал фото рок-певицы с главой республики Денисом Пушилиным.

"Следующим должен быть паспорт независимой республики Арцах [другое официальное название Нагорно-Карабахской Республики – прим. ред.]",

сообщил Пегов. "Украина.ру" напоминает, что в 2017 г. артистка также получила паспорт Луганской Народной Республики.

В начале октября Чичерина отправилась на передовую в Нагорный Карабах и попала под обстрел.

Карина СИРАЗОВА

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