Женщина рассказала, что испытывала к малышам после родов

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина появились на свет благодаря суррогатной матери – артисты этого не скрывают. Журналистам удалось связаться с Еленой Ширининой, которая родила Лизу и Гарри, и выяснить, что она сейчас чувствует к двойняшкам.

Некоторым женщинам суррогатное материнство дается непросто, ведь за месяцы беременности к детям можно сильно привязаться. Ширинина поделилась: ей с такой проблемой сталкиваться не пришлось – она изначально настроила себя на то, что вынашиваемые ею малыши чужие.

Кроме того, биологическая мать Гарри и Лизы довольна, что ей удалось осчастливить звездных родителей. По ее словам, женщинам, оказывающим подобные услуги, нужно воспринимать это как возможность подарить радость кому-то другому, если пара по каким-то причинам не может иметь детей, передает "Актуальные новости".

В этом году дети Пугачевой пошли в первый класс. Галкин часто публикует кадры с двойняшками, поэтому Ширинина может в любой момент узнать, как живут Лиза и Гарри. Недавно юморист показал, как его дочь играет на фортепиано.