Продюсер Губина прокомментировал слухи о его исчезновении

Продюсер Губина прокомментировал слухи о его исчезновении
Андрей Губин. Фото: Кузьмина Татьяна/Фотохроника ТАСС
С кумиром 90-х все в порядке, заверил он

На днях друзья забили тревогу из-за того, что Андрей Губин пропал. Исполнитель перестал появляться на публике, а также отвечать на звонки и сообщения. Продюсер музыканта Тарас Ващишин поспешил успокоить общественность. Он заявил, что исполнитель хита "Зима-холода" попросту взял творческий перерыв, и беспокоиться о нем не стоит.

Ващишин отметил, что необходимо уважать желание певца побыть наедине со своими мыслями.

"Он не хочет ни с кем общаться. Хочет просто отдохнуть. Надо ему разрешить по-человечески. Спасать и помогать ему не надо. Он просто устал от внимания" – объяснил продюсер.

Мужчина рассказал, что продолжает поддерживать связь с Губиным. Тарас добавил – музыкант на время приостановил запись нового альбома. Однако это не означает, что поклонники артиста больше не услышат новых треков от своего кумира, передает "СтарХит".

"Андрей не передумал записывать альбом. Тут все зависит от него" – сообщил Ващишин.

Ранее появилась информация о том, что друзья и приятели знаменитости заявили о пропаже Андрея Губина. Они призвали общественность объединить силы и найти звезду 90-х.

Отмечается, что последняя публикация музыканта в "Инстаграм" появилась 14 июля. После этого автор хита "Девушки, как звезды" перестал выходить на связь. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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