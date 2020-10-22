Народный артист назвал решение суда смехотворным

У Михаила Ефремова есть все шансы вернуться в профессию после тюрьмы. Таким мнением поделился Лев Лещенко, прокомментировав сегодняшнее заседание по апелляции актера и новое решение суда.

Театральный артист может играть до самой старости, считает певец. Кроме того, у заключенного будет много времени для разучивания ролей или даже написания собственной пьесы. Лещенко назвал Ефремова талантливым актером, который после выхода из колонии сможет просто сменить амплуа и играть "классических стариков".

А вот изменение срока с 8 лет до 7,5 народный артист счел смехотворным. По мнению, устроивший ДТП актер уже наказал себя в тысячекратном размере и ничто не сможет повлиять ни на его моральные ценности, ни на решение помогать семье погибшего.

"Нужно было или нормально снизить срок – или оставлять такой, какой был, а потом, если это возможно, выпустить человека по УДО",

– возмутился Лещенко в беседе с "Газета.Ru".

Напомним, что сегодня Михаил Ефремов попросил заменить реальный срок условным, однако суд принял другое решение. Также стало известно, где знаменитый актер будет отбывать наказание.