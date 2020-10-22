Лещенко возмутил новый приговор Ефремову

Лещенко возмутил новый приговор Ефремову
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народный артист назвал решение суда смехотворным

У Михаила Ефремова есть все шансы вернуться в профессию после тюрьмы. Таким мнением поделился Лев Лещенко, прокомментировав сегодняшнее заседание по апелляции актера и новое решение суда.

Театральный артист может играть до самой старости, считает певец. Кроме того, у заключенного будет много времени для разучивания ролей или даже написания собственной пьесы. Лещенко назвал Ефремова талантливым актером, который после выхода из колонии сможет просто сменить амплуа и играть "классических стариков".

А вот изменение срока с 8 лет до 7,5 народный артист счел смехотворным. По мнению, устроивший ДТП актер уже наказал себя в тысячекратном размере и ничто не сможет повлиять ни на его моральные ценности, ни на решение помогать семье погибшего.

"Нужно было или нормально снизить срок – или оставлять такой, какой был, а потом, если это возможно, выпустить человека по УДО",

возмутился Лещенко в беседе с "Газета.Ru".

Напомним, что сегодня Михаил Ефремов попросил заменить реальный срок условным, однако суд принял другое решение. Также стало известно, где знаменитый актер будет отбывать наказание.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Подлое лицемерие": вокруг "Турецкого потока" разгорается скандал из-за США

В Болгарии пытаются найти повод для срыва проекта

Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским

Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей