Смерть дочери оказалась выгодна Конкину: жених сделал неожиданное заявление

Благодаря трагедии публика вновь заговорила о забытом актере

Загадочная смерть дочери Владимира Конкина стала настоящей трагедией для родных. Близкие Софии подозревают в случившемся ее возлюбленного Михаила Серова – появилась даже версия о спланированном убийстве. А вот сожитель погибшей считает, что в плюсе осталась семья девушки.

"Для семьи смерть Софии оказалась выгодна, потому что никто уже не помнит, кто такой Конкин",

– заявил мужчина. По его мнению, трагедия – отличный инфоповод для актера из фильма "Место встречи изменить нельзя". Серов утверждает: у него не было причин убивать дочь Конкина, как подозревает адвокат семьи, и на случившемся он не заработал ни копейки.

А вот директор актера Елена Переслени сообщила, что Владимир Конкин лично передавал дочери деньги, причем немалые. Серов в программе "Пусть говорят" эту информацию опроверг. По его словам, София даже устроилась курьером "за копейки" – никакой помощи от отца не было. Мужчина также добавил: отношения его возлюбленной с отцом были сложными.

Сам Владимир Конкин во время эфира не смог сдержать слез. До истерики артиста довел собственный сын.