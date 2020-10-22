Смерть дочери оказалась выгодна Конкину: жених сделал неожиданное заявление

Курс рубля
- Экономисты предсказали курс рубля в случае проигрыша Трампа на выборах
- "Политический Нострадамус" предрек россиянам переход на советские зарплаты
- Россияне переходят на расчеты наличными
Загадочная смерть дочери Владимира Конкина стала настоящей трагедией для родных. Близкие Софии подозревают в случившемся ее возлюбленного Михаила Серова – появилась даже версия о спланированном убийстве. А вот сожитель погибшей считает, что в плюсе осталась семья девушки.
"Для семьи смерть Софии оказалась выгодна, потому что никто уже не помнит, кто такой Конкин",
– заявил мужчина. По его мнению, трагедия – отличный инфоповод для актера из фильма "Место встречи изменить нельзя". Серов утверждает: у него не было причин убивать дочь Конкина, как подозревает адвокат семьи, и на случившемся он не заработал ни копейки.
А вот директор актера Елена Переслени сообщила, что Владимир Конкин лично передавал дочери деньги, причем немалые. Серов в программе "Пусть говорят" эту информацию опроверг. По его словам, София даже устроилась курьером "за копейки" – никакой помощи от отца не было. Мужчина также добавил: отношения его возлюбленной с отцом были сложными.
Сам Владимир Конкин во время эфира не смог сдержать слез. До истерики артиста довел собственный сын.
Слова президента были адресованы тем, кто ждет "затухания" нашей страны
Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов