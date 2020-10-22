Артист попал в больницу с травмой головы

Кирилл Емельянов, сыгравший одну из главный ролей в сериале "Кадетство" снова ввязался в драку. По информации СМИ, актера избил коллега Тимур Ефременков. Артиста увезли в больницу с сотрясением мозга.

Конфликт произошел вчера в подмосковном поселке Рублево. Емельянов и Ефременков сцепились, выйдя из машин. На опубликованных кадрах видно, что актер из "Молодежки" вырубил 29-летнего "кадета" одним ударов в челюсть.

Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что Емельянова госпитализировали с сотрясением мозга, но затем отпустили домой. Причиной конфликта стали личные взаимоотношения, но что именно не поделили актеры – неизвестно, передает телеграм-канал Mash. Как отмечает StarHit, артисты нередко оказываются в центре скандалов: например, оба уже успели выяснить отношения с бывшими женами.

Емельянов дебютировал в кино с фильмом "Сволочи", где сыграл отрицательного персонажа. Подобный образ ему достался в "Кадетстве" – героя актера прозвали Гнидой из-за его поступков.

Несколько месяцев назад Емельянов напился и избил фельдшера скорой помощи. Артист отделался штрафом.